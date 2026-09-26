Wawalkot Bandung Erwin Curhat Lagi Tak Pernah Dilibatkan dalam Pemerintahan, Farhan Membantah

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengaku kini tidak pernah lagi dilibatkan dalam urusan teknis pemerintahan Kota Bandung dan hanya bekerja berdasarkan undangan langsung dari masyarakat.

Hubungan tak harmonis tersebut diungkapkan Erwin saat momentum Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-216. Erwin merasa didepak dan hanya jadi 'pajangan' dalam struktur Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu curhat jika dirinya kini bekerja apabila ada undangan dari masyarakat saja. Sementara urusan teknis pemerintahan, tidak pernah ada diskusi antara dia dengan pasangan politiknya itu.

"Sekarang kegiatan saya adalah undangan dari masyarakat saja. Ada masalah di lapangan, saya turun. Terkait masalah air, masalah gorong-gorong, masalah kebakaran, masalah yang lain-lain. Karena kalau ada dinas, saya sudah enggak ada yang ngundang," kata Erwin di Balai Kota.

Erwin menuturkan, dia lebih banyak menghadiri undangan-undangan keagamaan dari masyarakat.

"Saat ini saya hanya menjalankan tugas sebagai wakil wali kota, sebagai fungsi pengawasan. Tetapi karena posisi saya, mungkin saya banyak kegiatan ya, sehari bisa 11 atau 12 (kegiatan), yaitu hanya undangan dari masyarakat saja. Ada yang ceramah, ada masalah di masyarakat, ya saya turun," tuturnya.

"Namun, kalau untuk kegiatan di pemerintahan, saya sudah tidak dilibatkan," tegasnya.

Ketika disinggung alasannya, Erwin mengaku tidak tahu dan minta ditanyakan secara langsung kepada Farhan.