jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia (IKA DH UKI) Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H., menegaskan ketiadaan haluan pembangunan jangka panjang berpotensi menimbulkan fenomena pembangunan poco-poco.

Lebih lanjut, I Wayan Sudirta yang juga anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan pembangunan poco-poco yang dimaksud adalah perubahan prioritas pembangunan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan lima tahunan.

Hal itu disampaikan Wayan Sudirta dalam forum Curah Pendapat tentang Urgensi dan Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/11/2026).

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Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia (IKA DH UKI) Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H sekaligus anggota DPD RI dari Fraksi PDI Perjuangan bersama para narasumber dan peserta saat menggelar forum Curah Pendapat tentang Urgensi dan Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/11/2026). Foto: DOk. IKA DH UKI

Forum tersebut digelar IKA DH UKI bersama Program Doktor Ilmu Hukum UKI dan Sekretariat Jenderal MPR RI.

Forum mengangkat tema Merumuskan Bentuk Hukum dan Prioritas Substansi PPHN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023.

Wayan Sudirta yang juga Anggota Badan Pengkajian MPR RI mengatakan kondisi tersebut berkontribusi terhadap belum optimalnya sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.