jpnn.com, JAKARTA - Wacana pembentukan satuan polisi khusus di lingkungan pengadilan yang digagas oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Komisi Yudisial (KY) belakangan ini memicu polemik di ruang publik.

Meski diklaim bertujuan mulia untuk menjaga muruah hakim dan mengamankan jalannya persidangan, rencana ini justru dinilai berpotensi mengancam esensi independensi kekuasaan kehakiman.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta, SH, MH, memberikan catatan kritis sekaligus mendesak agar wacana ini ditinjau ulang secara mendalam.

Dia mengingatkan niat baik untuk mengamankan pengadilan tidak boleh berujung pada blunder institusional yang justru mengaburkan garis batas pemisahan kekuasaanantara aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.

"Kita tentu sepakat bahwa keamanan dan muruah hakim di ruang sidang adalah hal yang mutlak harus dijaga," ujar Wayan Sudirta.

Namun, kata dia, gagasan untuk menghadirkan struktur baru berupa polisi khusus di lingkungan peradilan adalah langkah yang harus diuji tingkat urgensi dan rasionalitasnya.

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"Jangan sampai, alasan pengamanan justru menjadi pintu masuk bagi perluasan kewenangan yang dapat mencederai kemerdekaan proses hukum itu sendiri," tegas Wayan Sudirta di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Wayan Sudirta menyoroti bahwa tugas pokok kepolisian pada dasarnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang domainnya sudah mencakup pengamanan objek vital seperti pengadilan.