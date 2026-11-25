jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H., melontarkan kritik tajam terhadap lambannya penanganan hukum atas kematian tragis Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia, Juanna Bay, yang bekerja di kapal penangkap ikan asing Run Zeng 03.

Memasuki tahun kedua sejak laporan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan perbudakan dilayangkan oleh istri korban, Susanti, bersama para mantan ABK lainnya, proses penyelidikan dinilai masih jalan di tempat.

?Menurut Wayan Sudirta, mandeknya kasus ini merupakan tamparan keras bagi wibawa hukum nasional sekaligus luka bagi rasa keadilan masyarakat.

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Dia menegaskan bahwa kematian Juanna Bay bukanlah insiden biasa di lautan, melainkan indikasi kuat kejahatan kemanusiaan terorganisir yang terjadi di halaman belakang kedaulatan maritim Indonesia sendiri.

""Seorang warga negara Indonesia melompat ke laut lepas bersama lima rekannya demi melarikan diri dari apa yang mereka sebut sebagai 'neraka kedua', lalu ditemukan terhempas ombak dalam kondisi tak bernyawa tanpa kepala. Jika tragedi sekeji ini saja dibiarkan mengendap selama dua tahun tanpa kejelasan, di mana kehadiran negara untuk melindungi rakyatnya?" tegas Wayan Sudirta di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

?Kasus yang menimpa Juanna Bay di atas kapal Run Zeng 03—kapal milik Tiongkok berbendera Rusia—menunjukkan pola kejahatan lintas negara yang berlapis. Selain dugaan kuat praktik perbudakan modern dan TPPO terhadap para ABK, kapal tersebut juga telah terbukti beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia dan menjarah ratusan ton kekayaan ikan dari Laut Arafura.

?Wayan Sudirta menilai, fakta bahwa sebuah kapal asing dapat mencuri sumber daya laut Indonesia sekaligus mengeksploitasi tenaga kerja kita secara tidak manusiawi adalah bentuk pelecehan ganda terhadap kedaulatan bangsa.

?"Ini bukan sekadar pelanggaran administratif atau persoalan hubungan industrial biasa. Ini adalah perampasan kedaulatan laut yang berjalan beriringan dengan perampasan martabat manusia. Penanganan hukum yang lamban hanya akan mengirim sinyal berbahaya bahwa perairan kita aman bagi para predator ekonomi dan sindikat perdagangan orang," ujarnya dengan nada tegas namun tetap menghormati koridor institusional penegak hukum.