Wayan Sudirta Pertanyakan Peran Presiden Prabowo Dalam Menjaga Independensi KPK

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta menyampaikan kritik tajam terkait penanganan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belakangan ini menyita perhatian publik, khususnya terkait nama Nusron Wahid.

Sudirta secara lugas mempertanyakan independensi dan keberanian lembaga antirasuah tersebut yang terkesan lamban, pilih kasih, dan kehilangan taringnya.

Sudirta selanjutnya juga mempertanyakan sejauhmana Presiden Prabowo berperan menjaga independensi KPK dalam masalah ini.

Sudirta mengingatkan muruah KPK di mata rakyat sedang dipertaruhkan.

Dia menyoroti adanya kesan di tengah masyarakat bahwa KPK mengalami ketakutan dan keraguan ketika harus menyentuh figur-figur tertentu yang dianggap memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan.

"Sebagai mitra kerja KPK, saya harus menyampaikan kritik ini dengan keras dan tajam, namun semata-mata demi kecintaan kita pada KPK dan penegakan hukum. Rakyat sudah cerdas dan bisa melihat ada kesan 'tebang pilih' dan ketakutan dari KPK dalam mengusut kasus yang mengaitkan nama Nusron Wahid. Hukum tidak boleh tajam ke bawah namun mendadak tumpul dan berbelit-belit ketika menghadap ke atas," ujar Wayan Sudirta dalam keterangannya pada Sabtu (31/10/2026).

Seperti diketahui publik, Nusron Wahid tercatat sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik lembaga antirasuah tersebut.

Namun, alih- alih mengambil langkah tegas, KPK justru dinilai terlalu banyak pertimbangan, berhati-hati, dan terkesan 'masuk angin' ketika berhadapan dengan penguasa.