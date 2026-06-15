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Waze Merilis Fitur Baru, Masih Terbatas, Mohon Bersabar

Waze Merilis Fitur Baru, Masih Terbatas, Mohon Bersabar
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Ilustrasi aplikasi Waze. Foto: Ist

jpnn.com, JAKARTA - Waze menghadirkan fitur baru yang memungkinkan pengguna melihat posisi lampu lalu lintas langsung di peta digital.

Fitur diluncurkan secara bertahap sehingga belum bisa dinikmati oleh seluruh pengguna.

Kemunculan fitur tersebut pertama kali ramai diperbincangkan di berbagai forum daring, termasuk Reddit.

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Sejumlah pengguna mengaku sudah mendapatkannya, sementara yang lain masih belum.

Peluncuran yang dilakukan secara acak mengindikasikan Waze masih menguji fitur tersebut.

Sebenarnya, penanda lampu lalu lintas bukanlah inovasi yang benar-benar baru di dunia navigasi digital.

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Beberapa aplikasi lain, termasuk Google Maps, telah lebih dahulu menyediakannya.

Meski begitu, kehadiran fitur tersrbut melengkapi keunggulan Waze sebagai aplikasi navigasi berbasis komunitas.

Waze menghadirkan fitur baru yang memungkinkan pengguna melihat posisi lampu lalu lintas langsung di peta digital.

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