WDP MLBB Rp1 Hadir di ShopeePay Games, Ada Bonus hingga 220 Diamond

jpnn.com, JAKARTA - Pemain Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) kini memiliki pilihan untuk mendapatkan Weekly Diamond Pass (WDP) dengan harga Rp1 melalui layanan ShopeePay Games di aplikasi ShopeePay.

Melalui promo tersebut, pemain berkesempatan memperoleh total hingga 220 Diamond yang diberikan secara bertahap selama tujuh hari.

Program ini tersedia dengan kuota terbatas setiap hari dan berlaku bagi pengguna Android yang telah melakukan upgrade akun menjadi ShopeePay Plus.

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Weekly Diamond Pass merupakan paket resmi MLBB yang memberikan Diamond secara berkala setelah pembelian. Pemain mendapatkan 80 Diamond secara langsung, kemudian memperoleh tambahan 20 Diamond setiap hari selama periode yang ditentukan.

Diamond tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam permainan, seperti membeli skin hero, item, hingga battle pass.

WDP juga memberikan sejumlah keuntungan tambahan, termasuk diskon untuk daily draw dan token bonus yang dapat digunakan dalam event tertentu.

Untuk mengikuti promo, pengguna dapat membuka aplikasi ShopeePay dan memastikan akun telah berstatus ShopeePay Plus. Selanjutnya, pengguna dapat mencari kata kunci WDP dan memilih menu WDP MLBB Rp1 apabila voucher masih tersedia.

Voucher WDP Rp1 tersedia setiap hari mulai pukul 18.00 WIB dengan jumlah terbatas. Setelah transaksi berhasil, pengguna akan memperoleh PIN yang dapat ditukarkan melalui Codashop sesuai mekanisme yang berlaku. Diamond disebut akan masuk ke akun game dalam waktu maksimal 24 jam setelah transaksi berhasil.