jpnn.com - Bersejarah: Indonesia ekspor baterai mobil listrik. Kamis kemarin. Dari pulau terpencil Halmahera di Maluku Utara. Presiden Prabowo sendiri yang meluncurkan ekspor perdana itu: lewat Pelabuhan Weda Bay.

Melihat video acara itu saya jadi kangen ke sana lagi. Tentu sudah berubah total. Weda Bay sudah jadi kawasan industri terkait hilirisasi nikel.

Presiden Prabowo dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos saat meresmikan ekspor perdana baterai EV di Pelabuhan Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, 8 Oktober 2026.--

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Dulu, PT Antam membangun pelabuhan di Hili, Halmahera Timur. Pelabuhan yang amat ideal. Lokasinya di sebuah teluk yang sangat tenang. Seperti pelabuhan di dalam naungan dua capit kepiting yang kokoh. Tidak ada gelombang besar yang bisa menggoyang kapal besar yang bongkar-muat di pelabuhan itu.

Hebatnya lagi, draft pelabuhan itu sangat dalam: 20 meter. Tidak akan terjadi pendangkalan. Tidak ada sungai yang bermuara di situ. Zaman dulu jenis pelabuhan seperti itu disebut pelabuhan alam: tidak perlu membangun dermaga panjang yang menjorok ke tengah laut.

Berada di pelabuhan besar itu saya tercenung: pelabuhannya sudah jadi, tetapi industri smelternya belum ada. Lalu kapan pelabuhan ini tidak mubazir.

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PT Antam (BUMN) yang membangunnya memang punya cita-cita besar. Membangun smelter nikel di dekat pelabuhan itu, tetapi modalnya tidak cukup.

Awalnya smelter itu akan dibangun dari hasil ekspor nikel-ore --tanah yang mengandung nikel. Akan tetapi tiba-tiba Presiden SBY tegas: ekspor ore dilarang. Harus diolah.