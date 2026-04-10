Weda Bay Nickel Perkuat Sistem Lingkungan dan Keselamatan Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan tambang nikel, Weda Bay Nickel, memperoleh sertifikasi internasional ISO 14001 dan ISO 45001 terkait sistem manajemen lingkungan serta kesehatan dan keselamatan kerja.

Sertifikasi tersebut diraih setelah perusahaan menjalani proses audit independen oleh lembaga sertifikasi internasional sesuai standar global.

Perolehan ini mencerminkan penguatan komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik operasional yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari implementasi strategi Environmental, Social, and Governance (ESG) yang kini menjadi perhatian utama di industri pertambangan.

ISO 14001 menilai efektivitas pengelolaan aspek lingkungan dalam operasional perusahaan, termasuk pengendalian dampak dan perbaikan berkelanjutan.

Sementara itu, ISO 45001 berfokus pada penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja untuk meminimalkan risiko kecelakaan di lingkungan kerja.

Proses sertifikasi dilakukan secara menyeluruh, mencakup peninjauan dokumen hingga verifikasi langsung di lapangan.

Sistem yang disertifikasi mencakup seluruh aktivitas operasional dan tenaga kerja di area pertambangan perusahaan di Maluku Utara.