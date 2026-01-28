menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Weda Bay Nickel Rehabilitasi DAS Seluas 4.140 Hektare di Maluku Utara

Weda Bay Nickel Rehabilitasi DAS Seluas 4.140 Hektare di Maluku Utara

Weda Bay Nickel Rehabilitasi DAS Seluas 4.140 Hektare di Maluku Utara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Maluku Utara oleh PT Weda Bay Nickel. Foto: IWIP

jpnn.com, MALUKU UTARA - PT Weda Bay Nickel menuntaskan kewajiban rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 4.140 hektare di Provinsi Maluku Utara sebagai bagian dari komitmen menjalankan praktik pertambangan berkelanjutan.

Program tersebut telah dinyatakan berhasil oleh Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan.

Berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal PDASRH, kegiatan rehabilitasi yang dilakukan perusahaan memenuhi seluruh indikator keberhasilan sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 23 Tahun 2021.

Baca Juga:

Tingkat pertumbuhan tanaman tercatat mencapai 95,16 persen dan diterima tanpa catatan perbaikan.

Forestry Permitting Supervisor PT Weda Bay Nickel, Marudut Hutabalian, mengatakan program rehabilitasi DAS merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

“Rehabilitasi DAS ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan bagian dari visi jangka panjang kami untuk memastikan operasional tambang berjalan selaras dengan pemulihan ekosistem,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (28/1).

Baca Juga:

Sebagai pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), Weda Bay Nickel mulai melaksanakan rehabilitasi DAS sejak 2020.

Kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap di lima wilayah, yakni Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan Halmahera Utara.

Weda Bay Nickel menuntaskan rehabilitasi DAS seluas 4.140 hektare di Maluku Utara sebagai wujud komitmen lingkungan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI