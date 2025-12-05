Weda Mauve Rilis Album yang Paling Ambisius Sekaligus Emosional

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sukses merilis lagu I Gotcha, I Got You, musisi indie asal Surabaya, Weda Mauve, kembali dengan proyeknya yang paling ambisius sejauh ini.

Dia baru saja merilis album bertitel Pack Ur Bags, Side A yang merangkum perkembangan emosional dan refleksi diri yang dilalui dalam beberapa tahun proses pengerjaan album ini.

Menggabungkan indie pop, art-pop dengan sentuhan alternative dan elektronik, album tersebut menunjukkan sisi Weda Mauve yang lebih dewasa, jujur, dan penuh pemikiran

dan perasaan.

Dalam Pack Ur Bags, Side A, Weda Mauve benar-benar tampil apa adanya. Dia menulis dari tempat yang jujur dan penuh kesadaran, menelusuri fase hidupnya, patah hati, kebingungan, menemukan kembali keinginan yang sempat hilang, sampai momen rapuh ketika cinta bisa terasa menguatkan sekaligus melelahkan.

"Bahkan tracklist pun disusun dengan urutan sesuai timeline perjalanan dan pengalaman yang dilalui pribadi," ungkap Weda Mauve.

Proses produksi album Pack Ur Bags, Side A juga makin kuat berkat kehadiran nama-nama besar industri musik Indonesia.

Weda Mauve melibatkan Petra Sihombing yang menggarap track pertama, serta Jevin Julian yang memberi sentuhan khasnya di beberapa lagu penting.

Kolaborasi tersebut menghadirkan kedalaman dan identitas suara yang lebih matang dalam cerita yang Weda Mauve bawa.