Wedding Showcase 2026 Segera Hadir di Swiss-Belresidences Kalibata, Catat Tanggalnya!

jpnn.com, JAKARTA - Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta segera menghadirkan Wedding Showcase 2026.

Acara ini merupakan sebuah wedding experience yang mempertemukan calon pengantin dengan berbagai wedding specialists di satu tempat.

Seperti diketahui, mempersiapkan pernikahan merupakan perjalanan istimewa yang penuh dengan berbagai keputusan, mulai dari menentukan venue, konsep dekorasi, busana, hingga memilih vendor yang tepat untuk mewujudkan hari bahagia.

Swiss-Belresidences Kalibata menghadirkan Wedding Showcase 2026 pada 17 Oktober 2026 pukul 13.00–17.00 WIB, untuk membantu pasangan mempersiapkan momen spesial tersebut.

Mengusung suasana elegan dan intim, acara ini menjadi kesempatan bagi pasangan untuk mendapatkan inspirasi, berkonsultasi langsung dengan belasan vendor wedding profesional, serta mengeksplorasi berbagai pilihan yang dapat melengkapi persiapan pernikahan mereka.

Para vendor yang hadir mencakup berbagai kebutuhan pernikahan, mulai dari wedding organizer, dekorasi, suvenir, makeup artist (MUA), usher, skin clinic, attire, digital invitation, phone & video guest book, entertainment, digital flower board, dokumentasi, hingga berbagai layanan wedding lainnya.

Kehadiran beragam wedding specialist dalam satu acara memberikan kesempatan bagi calon pengantin untuk mendapatkan referensi sekaligus berdiskusi secara langsung sesuai dengan konsep dan kebutuhan pernikahan mereka.

Melengkapi pengalaman tersebut, Swiss-Belresidences Kalibata juga menghadirkan penawaran eksklusif khusus selama Wedding Showcase.