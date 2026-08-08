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Weekend Bareng Keluarga di PIK, Anak Bisa Ikut Kompetisi, Ortu Berburu Promo Rumah

Weekend Bareng Keluarga di PIK, Anak Bisa Ikut Kompetisi, Ortu Berburu Promo Rumah
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BRI Consumer Expo 2026 Goes to PIK2, anak-anak bisa mengikuti aktivitas untuk menunjukkan bakat dan kreativitasnya. Foto: dok PIK2

jpnn.com, TANGERANG - Bingung menentukan aktivitas bersama anak pada akhir pekan? BRI Consumer Expo 2026 Goes to PIK2 yang digelar pada Sabtu (8/8) hingga Minggu (9/8) bisa menjadi pilihan.

Bukan sekadar pameran properti, acara yang berlangsung di Marketing Gallery Sedayu Indo City PIK itu dikemas menjadi kegiatan yang dapat dinikmati bersama keluarga.

BRI Consumer Expo 2026 Goes to PIK2, anak-anak bisa mengikuti berbagai aktivitas untuk menunjukkan bakat dan kreativitasnya, mulai dari melukis totebag, bernyanyi, hingga berjalan di panggung fashion show.

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Weekend Bareng Keluarga di PIK, Anak Bisa Ikut Kompetisi, Ortu Berburu Promo Rumah

Singing competition akan berlangsung pada 8 Agustus 2026, sedangkan fashion show competition digelar sehari setelahnya atau pada 9 Agustus 2026.

Sembari anak-anak menikmati kegiatan, orang tua bisa melihat berbagai pilihan hunian yang ditawarkan selama BRI Consumer Expo 2026 Goes to PIK2.

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Weekend Bareng Keluarga di PIK, Anak Bisa Ikut Kompetisi, Ortu Berburu Promo Rumah

Ada program suku bunga KPR 1,75 persen efektif per tahun dengan tenor fixed satu tahun yang tersedia selama pameran.

BRI Consumer Expo 2026 Goes to PIK2, anak-anak bisa mengikuti aktivitas untuk menunjukkan bakat dan kreativitasnya.

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