Weekend di Batavia PIK Kian Berwarna dengan 'Pekan Boedaja : Perempuan Nusantara'

jpnn.com, JAKARTA - Akhir pekan alias weekend di Batavia PIK, Jakarta Utara, pada April 2026 ini terasa berbeda. Kawasan destinasi wisata tepi laut (waterfront) itu menghadirkan Pekan Boedaja: Perempuan Nusantara, sebuah rangkaian event yang memadukan pertunjukan budaya, musik, dan suasana ruang publik yang hidup dalam satu pengalaman.

Setiap Jumat hingga Minggu malam, pengunjung Batavia PIK bisa menikmati berbagai program yang berganti-ganti. Mulai dari Batavia Tales yang menghadirkan cerita budaya dalam format ringan, hingga live music yang mengisi suasana malam dengan nuansa santai dan hangat, hadir di destinasi yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu.

Momen paling dinanti hadir melalui Pekan Budaya Perempuan Nusantara yang digelar pada 10, 17, dan 24 April 2026. Pertunjukan setiap pukul 19.00–20.00 WIB itu menampilkan ragam tarian tradisional, seperti Enggang, Hudoq, hingga Gandrung Marsan yang disajikan dalam balutan visual menarik dan mudah dinikmati.

Tak hanya soal pertunjukan, suasana kawasan Batavia PIK juga menjadi daya tarik tersendiri. Area Alun-alun Batavia PIK dan The Port Batavia PIK dirancang sebagai ruang terbuka yang nyaman untuk berjalan santai, berkumpul, atau sekadar menikmati hiburan tanpa terburu-buru.

Bagi banyak pengunjung, kombinasi antara budaya dan hiburan tersebut memberikan pengalaman yang berbeda dari destinasi akhir pekan pada umumnya. Dengan demikian, pengunjungi tidak hanya datang untuk makan atau berbelanja, tetapi juga bisa menikmati pertunjukan yang memberi warna baru dalam suasana liburan singkat.

Konsep acara yang tersebar sepanjang bulan juga membuat pengunjung tidak harus datang di satu waktu tertentu.

Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah, terutama bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang mencari alternatif hiburan tanpa harus bepergian jauh.