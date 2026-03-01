Weekend Rasa Festival di PIK2, Menikmati Musang King Gratis & Barongsai Sambil Intip Hunian Pasadena

jpnn.com, JAKARTA - Marketing Gallery Pasadena 1 at PIK2 berubah menjadi destinasi akhir pekan yang tidak biasa. Hari terakhir event di Show Unit PIK Icon, Golf Island, itu dipadati pengunjung yang datang tidak hanya untuk melihat properti, tetapi juga menikmati pesta durian Musang King gratis dan kemeriahan pertunjukan barongsai.

Sejak siang hari, aroma durian premium langsung terasa di area galeri. Daging buahnya tebal, warna kuning emas, teksturnya creamy dengan rasa manis pahit yang khas. Antrean pengunjung pun terlihat rapi mengular untuk mendapatkan potongan Musang King.

Menjelang sore, suasana kian semarak ketika pertunjukan barongsai dimulai pukul 17.00 WIB. Dentuman tambur dan atraksi lincah para pemainnya menjadi hiburan tersendiri bagi keluarga yang hadir.

Salah satu pengunjung bernama Andreas Wijaya yang datang bersama istri dan dua anaknya mengaku sengaja meluangkan waktu untuk datang setelah mendapat undangan dari relasi bisnisnya. Pengusaha di bidang logistik tersebut menyebut acara seperti itu jarang ada.

“Durian Musang King gratis jelas menarik, tetapi yang membuat saya datang adalah ingin melihat langsung konsep rumahnya. Ternyata lingkungannya eksklusif dan tertata rapi,” ujarnya.

Andreas menilai Pasadena 1 menawarkan konsep yang berbeda dibandingkan klaster pada umumnya di PIK2. Menurut dia, konsep rumah lansia pertama di Indonesia ini itu sangat visioner.

“Populasinya akan terus bertambah, dan hunian yang dirancang untuk kenyamanan jangka panjang punya nilai investasi yang kuat. Ditambah lagi lokasinya di PIK2 yang infrastrukturnya sudah matang,” imbuhhnya.