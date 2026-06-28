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Weidenmann Urban Gandeng Willy Winarko Usung Semangat Humble Steps, Steady Growth

Weidenmann Urban Gandeng Willy Winarko Usung Semangat Humble Steps, Steady Growth
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Weidenmann Urban berkolaborasi dengan Willy Winarko meluncurkan sepatu edisi khusus. Foto: Djainab Natalia Saroh/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Weidenmann Urban berkolaborasi dengan kreator konten Willy Winarko, menghadirkan sepatu edisi khusus bertajuk "Humble Steps, Steady Growth".

Koleksi tersebut mengusung pesan tentang pentingnya konsistensi dan proses dalam meraih tujuan.

Kolaborasi ini menjadi yang pertama bagi Weidenmann Urban bersama Willy Winarko, yang dikenal sebagai kreator konten dengan pesan-pesan inspiratif mengenai pengembangan diri, perjalanan hidup, dan semangat bertumbuh.

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Melalui koleksi tersebut, Weidenmann Urban ingin menghadirkan produk yang tidak hanya berfungsi sebagai alas kaki, tetapi juga merepresentasikan pola pikir untuk terus berkembang tanpa harus membandingkan perjalanan dengan orang lain.

Untuk mendukung kampanye peluncuran, Weidenmann Urban memilih Gurun Arab Saudi sebagai lokasi pemotretan.

Hamparan pasir dan lanskap gurun dipilih sebagai simbol perjalanan hidup yang penuh tantangan sekaligus kesempatan untuk terus melangkah.

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Visual kampanye itu memadukan karakter Willy Winarko yang identik dengan eksplorasi dan pertumbuhan diri dengan identitas Weidenmann Urban sebagai merek yang mendukung mobilitas melalui produk yang nyaman dan fungsional.

"Humble Steps, Steady Growth adalah pesan yang sangat personal bagi saya. Kita sering melihat kesuksesan orang lain dan merasa harus bergerak lebih cepat. Padahal setiap perjalanan memiliki waktunya masing-masing," ujar Willy Winarko, di gerai Spokats Gandaria City, Minggu (28/6).

Weidenmann Urban berkolaborasi dengan Willy Winarko meluncurkan sepatu edisi khusus bertema Humble Steps, Steady Growth.

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