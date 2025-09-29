menu
Wejangan Ahmad Dhani untuk Penikahan Al Ghazali dan Alyssa, Caranya Unik

Wejangan Ahmad Dhani untuk Penikahan Al Ghazali dan Alyssa, Caranya Unik
Al Ghazali dan Ahmad Dhani di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/6) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, CIKARANG - Musikus Ahmad Dhani mengaku kerap memberikan wejangan dalam hubungan pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise selaku pasangan pengantin baru. 

Alih-alih menyampaikan wejangan langsung, Dhani menjelaskan dirinya biasanya memberikan nasihat melalui kiriman unggahan tentang pernikahan.

Mantan istri Maia Estianty itu kerap membagikan kutipan inspiratif dari akun-akun Instagram yang dianggap bagus. 

“Ya, paling saya share-share ini aja, share-share apa? Instagram yang inspiratif buat mereka berdua,” kata Ahmad Dhani ketika ditanya mengenai perannya sebagai orang tua, di Cikarang, baru-baru ini.

Dhani menambahkan sering membagikan pesan tersebut baik melalui grup chat maupun langsung ke nomor Al dan Alyssa

Salah satu pesan penting yang dia sampaikan adalah untuk tidak menceritakan keburukan pasangan kepada orang lain.

"Banyak lah, banyak. Misalnya, itu bukan dari kalimat-kalimat saya, tetapi kalimat-kalimat inspiratif dari akun-akun Instagram," ujarnya.

Ahmad Dhani mengaku sejauh ini belum pernah berkunjung ke rumah Al dan Alyssa. 

