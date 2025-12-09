Wemenperin Faisol: Industri Alat Olahraga Indonesia Stabil & Meningkat dalam 5 Tahun Terakhir

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan kinerja industri alat olahraga Indonesia tercatat stabil dan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir.

Hal itu disampaikan Faisol Riza saat menjadi pembicara dalam forum Indonesia Sports Summit (ISS) 2025 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Minggu (7/12) sore.

“Pada tahun 2024, Indonesia mengalami surplus perdagangan untuk industri alat olahraga sebesar 51,3 juta dolar AS. Di mana nilai ekspor tercatat mencapai 275,3 juta dolar AS, impornya mencapai 211,3 juta dolar AS,” beber Wamenperin Faisol dalam forum bertema “Empowering The Sports Industry Value Chain”.

Peningkatan kinerja ekspor ini, terang Wamenperin, tercatat tumbuh 4,6 persen dibandingkan 2023. Hal ini didukung posisi produk Indonesia yang makin kuat, khususnya di negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Belanda, dan Tiongkok.

“September kemarin nilai ekspor alat olahraga kita mencapai 222,3 juta dolar AS, meningkat 198,7 juta dolar AS dari September 2024,” imbuh Wamenperin Faisol.

Berdasarkan Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas), terdapat 15.600 tenaga kerja di berbagai provinsi yang bekerja dalam beragam perusahaan yang memproduksi alat-alat olahraga. Angka tersebut di antaranya paling besar berada di Jawa, ada juga yang berada di Sumatra Utara, Riau, dan Bali.

“Ada 14 sentra IKM (industri kecil menengah, Red.) alat olahraga, yang bukan hanya memproduksi, tetapi juga melakukan pembinaan, peningkatan mutu, pengembangan teknologi, dan diperkuat juga menghasilkan produk-produk yang berkualitas,” sebut Wamenperin.

Diketahui, pengembangan ekosistem industri olahraga nasional mencakup banyak subsektor. Meliputi industri olahraga, industri apparel, termasuk yang meliputi pakaian, alas kaki dan perlengkapan.