jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2024–2026, Wendy Aprilyanto, menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum PB HMI periode 2027–2029.

Pencalonan tersebut mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Dukungan Yusril disampaikan dalam pertemuan di Kantor Kemenko Kumham Imipas RI, Senin (16/11/2026). Dalam kesempatan itu, Wendy menyerahkan buku karyanya berjudul New HMI: 33 Gagasan Transformasi HMI Adidaya untuk Indonesia Raya kepada Yusril yang juga merupakan senior HMI dan anggota Korps Alumni HMI (KAHMI).

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Melalui video dukungan, Yusril mengajak kader HMI memberikan dukungan kepada Wendy dalam kontestasi kepemimpinan organisasi tersebut.

"Saya mendukung sepenuhnya Wendy Aprilyanto untuk maju sebagai Calon Ketua Umum PB HMI dalam Kongres tahun 2026 sekarang ini. Berikan dukungan dan support penuh kepada Wendy, semoga dapat memenangkan pertarungan yang fair," ujar Yusril.

Wendy membawa gagasan pembaruan organisasi melalui buku setebal lebih dari 450 halaman yang memuat 33 ide transformasi dalam delapan bab.

Menurutnya, HMI membutuhkan penguatan sistem organisasi agar nilai, aturan, dan program kerja dapat berjalan konsisten meskipun terjadi pergantian kepengurusan.

"Pertanyaan bagi organisasi sebesar HMI sederhana: apa yang tersisa ketika kepengurusan berganti? Jawabannya harus sistem, kader yang disiapkan berjenjang, pengetahuan yang terdokumentasi, dan aturan yang menjaga independensi serta integritas," kata Wendy.