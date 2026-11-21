WEPs Awards 2026 Indonesia Soroti Masalah Kesetaraan Gender
jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan teknologi dinilai harus dirancang secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan risiko yang dihadapi perempuan.
Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam ajang Women’s Empowerment Principles (WEPs) Awards 2026 Indonesia yang digelar oleh UN Women.
Pada penyelenggaraan tahun ini, UN Women memperkenalkan kategori baru bertajuk Technology & AI for Gender Equality.
Kategori ini dihadirkan untuk mengapresiasi pemanfaatan teknologi yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Head of Programmes UN Women Indonesia Dwi Yuliawati mengatakan teknologi dapat membuka peluang luas untuk mendorong kesetaraan gender asalkan manfaatnya dirancang agar dapat dirasakan semua orang.
"Hal ini membutuhkan pemahaman terhadap kebutuhan pengguna, keterlibatan perempuan dalam proses pengembangan, serta perhatian terhadap risiko dan bias yang mungkin muncul," ujar Dwi, Sabtu (21/11).
Dwi menambahkan inovasi yang berdampak tidak selalu harus kompleks.
Teknologi yang berangkat dari kebutuhan nyata dan diterapkan secara bertanggung jawab dinilainya sudah mampu membawa perubahan berarti.
WEPs Awards 2026 Indonesia ikut soroti masalah kesetaraan gender dalam perkembangan teknologi
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