WFH ASN Kurangi Kepadatan Lalu Lintas di Ibu Kota

jpnn.com, JAKARTA - Penerapan kebijakan work from home (WFH) kepada aparatur sipil negara (ASN) terbukti mampu mengurangi kepadatan lalu lintas, khususnya di sejumlah lokasi yang biasanya menjadi simpul kemacetan di Ibu Kota Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin yang telah memantau di lapangan sejak pagi hari hingga sekitar pukul 09.20 WIB.

"Memang terlihat hari ini ada perbedaan yang cukup signifikan dilihat dari volume kendaraan masyarakat yang memanfaatkan kebijakan WFH ini terlihat dari pantauan arus lalu lintas," katanya, Jumat.

Dia juga menyebutkan Jakarta hari ini lebih lancar di beberapa ruas jalan seperti Sudirman yang dari arah selatan ke utara, kemudian utara ke selatan.

"Kemudian bertemu beberapa ruas jalan lain seperti Asia Afrika, Gerbang Pemuda, yang memang biasanya di Layang Ladokgi itu terjadi antrean yang cukup panjang sampai jam segini, termasuk juga yang akses masuk Jakarta yang dari wilayah barat ke timur, memang terlihat meriah namun tidak sampai terjadi kepadatan yang berarti," katanya.

Komarudin menambahkan kepadatan pada simpul-simpul yang memang biasa terjadi kepadatan seperti di Semanggi tidak terlalu mengekor, memang padat, tapi tidak terlalu mengekor terlalu panjang.

Walaupun begitu, Komarudin menyebutkan ada ruas jalan yang terpantau masih padat dan tak terlalu terdampak kebajikan WFH yaitu dari arah barat, Slipi ke arah timur ke Semanggi yang disebabkan karena faktor crossing (situasi dimana arus kendaraan dari satu arah berpotongan langsung atau melintas memotong jalur kendaraan dari arah lain).

"Di situ ada off frame dari dalam tol yang akan keluar ke Semanggi itu crossing dengan jalur TransJakarta, kemudian crossing juga dengan yang dari arteri dari Slipi ke arah Semanggi. Ditambah lagi crossing-an yang dengan ada di jalan kecil dari Benhil. Terus termasuk juga crossing-an dari Semanggi mau ke Sudirman, dari Benhil mau ke arah Cawang, ini yang jadi salah satu penyebab," kata Komarudin.