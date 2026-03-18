WFH Bisa Menjadi Langkah Strategis Efisiensi BBM

jpnn.com - Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui menilai kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang sedang dikaji pemerintah bisa menjadi langkah strategis efisiensi energi nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sedang mengkaji kebijakan tersebut sebagai upaya menjaga ketahanan energi di tengah dinamika geopolitik global dan tekanan harga minyak dunia yang menembus angka 100 Dolar Amerika per barel.

"Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penguatan pasokan energi, tetapi juga mulai memperkuat pengelolaan konsumsi energi secara lebih efisien dan terukur," kata Alfons, Selasa (18/3/2026).

Dia juga mengapresiasi langkah strategis menteri ESDM dalam mengkaji berbagai opsi efisiensi energi, termasuk wacana WFH.

"Langkah ini sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global," ujarnya.

Alfons menilai pendekatan yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari strategi yang komprehensif dalam menjaga stabilitas energi nasional, khususnya dalam mengantisipasi potensi peningkatan konsumsi BBM di tengah tekanan global.

"Langkah ini penting sebagai bentuk mitigasi risiko sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah mulai memperkuat manajemen sisi permintaan energi, tidak hanya pada sisi pasokan," tuturnya.

Alfons juga mendorong agar kajian kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif sehingga implementasinya nantinya dapat berjalan optimal, adaptif, serta tetap menjaga produktivitas nasional.