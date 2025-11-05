WhatsApp Rilis Aplikasi Khusus Apple Watch, Bisa Baca Pesan Tanpa Buka iPhone

jpnn.com, JAKARTA - WhatsApp kembali melakukan inovasi baru dengan meluncurkan aplikasi khusus untuk Apple Watch kepada publik.

Kehadiran aplikasi itu diklaim mempermudah pengguna untuk tetap terhubung dengan WhatsApp tanpa perlu menggunakan iPhone.

Dalam siaran persnya, WhatsApp ingin memberikan pengalaman yang baru di perangkat Apple.

"Pesan dan telepon pribadi Anda selalu dilindungi dengan enkripsi end-to-end. Kami berharap bisa menghadirkan fungsi yang lebih bermanfaat bagi para pengguna Apple Watch di masa mendatang," demikian pernyataan WhatsApp, Rabu.

Selain membaca dan merespons pesan, aplikasi WhatsApp di Apple Watch untuk pertama kalinya mendukung banyak fitur yang diminta dimulai dari Notifikasi telepon.

Fitur itu memudahkan penggunanya untuk melihat siapa yang menelepon tanpa perlu mengecek iPhone.

Selanjutnya ada fitur Pesan Lengkap, fitur ini memungkinkan pengguna untuk bisa membaca pesan WhatsApp secara lengkap di Apple Watch—bahkan pesan panjang sekali pun bisa dilihat langsung dari pergelangan tangan pengguna.

Lalu ada juga fitur Pesan Suara, fitur ini membantu pengguna untuk bisa merekam dan mengirim pesan suara.