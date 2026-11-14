WhatsApp Menguji Coba Bilah Navigasi Melayang di Android, Layar Makin Lega
jpnn.com, JAKARTA - Membuka daftar obrolan panjang di WhatsApp terkadang terasa sesak, karena deretan menu bagian bawah yang terus menempel di layar.
Menyadari hal itu, WhatsApp tampaknya tengah menyiapkan penyegaran visual yang jauh lebih bersih dan modern bagi para pengguna Android.
WhatsApp dikabarkan sedang menguji desain bilah navigasi melayang atau floating bar.
Pembaruan tersebut pertama kali ditemukan oleh para penguji beta lewat pembaruan aplikasi versi Android 2.26.45.3 di Google Play Store, sebagaimana dilaporkan WABetaInfo pada Rabu (11/11) waktu setempat.
Berbeda dari tampilan kaku sebelumnya, bilah mengambang ini hadir dengan sudut-sudut membulat dan menanggalkan label teks di bawah ikon.
Sentuhan baru juga terlihat pada indikator tab yang dipilih; WhatsApp kini beralih menggunakan bentuk lingkaran, menggantikan desain menyerupai pil yang dipakai sebelumnya.
Menariknya, bilah navigasi ini dirancang dinamis mengikuti gerakan jari.
Saat pengguna asyik menggulir daftar obrolan ke arah bawah, bilah tersebut otomatis menciut menjadi bentuk pil melayang yang ringkas agar ruang layar terasa lebih lapang.
Membuka daftar obrolan panjang di WhatsApp terkadang terasa sesak, karena deretan menu bagian bawah yang terus menempel di layar.
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