WhatsApp Menguji Coba Fitur Pesan Terjadwal untuk Pengguna iOS

jpnn.com, JAKARTA - Takut lupa mengirim pesan selamat ulang tahun pas tengah malam? Kerepotan kecil seperti ini tampaknya bakal segera jadi kenangan manis.

WhatsApp akhirnya mulai menguji coba fitur pesan terjadwal untuk para pengguna iOS.

Langkah tersebut diambil tak lama setelah uji coba serupa bergulir lebih dulu di perangkat Android awal bulan ini.

Bagi pengguna iOS yang beruntung, fitur baru ini sudah mulai menyapa lewat pembaruan WhatsApp Beta versi 26.42.10.19 via TestFlight.

Cara pakainya simpel dan tanpa ribet. Cukup ketik pesan seperti biasa, lalu tekan dan tahan tombol kirim.

Seketika, menu pilihan tanggal dan waktu akan muncul. Tinggal atur jadwalnya, tekan tombol hijau di bawah, dan pesan pun siap meluncur sesuai rencana.

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Menariknya, tenggat waktu yang ditawarkan cukup fleksibel. Kamu bisa menjadwalkan pesan paling cepat untuk 10 menit ke depan, atau bahkan buat dua pekan mendatang.

Hebatnya lagi, pesan dipastikan bakal tetap terkirim tepat waktu meski ponselmu nanti mendadak mati atau kehilangan koneksi internet.