jpnn.com, JAKARTA - Ada kalanya sebuah meme atau gambar bergerak terasa kurang lengkap tanpa efek suara ikonik yang menyertainya.

Celah kecil dalam cara kita berekspresi di ruang obrolan inilah yang tampaknya tengah dicoba dijawab oleh WhatsApp.

Aplikasi sedang menguji coba fitur stiker bersuara. Sesuai namanya, stiker yang dikirimkan nantinya tidak lagi sekadar gambar diam atau animasi bisu.

Stiker mampu memutar audio begitu diketuk oleh penerima pesan.

Pembaruan segar ini mulai muncul dalam WhatsApp beta versi 2.26.41.3 khusus untuk perangkat Android.

Di balik layar pembuatannya, WhatsApp tetap mempertahankan alur yang sudah akrab di tangan pengguna.

Fitur dikembangkan langsung di atas alat pembuat stiker mandiri bawaan aplikasi, tetapi kini dibekali ruang ekstra untuk menyisipkan elemen suara.

Saat pengguna memilih video dari galeri ponsel untuk disulap menjadi stiker melalui menu Buat stiker, sebuah ikon suara akan muncul di bagian atas layar penyuntingan.