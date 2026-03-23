WhatsApp Menyiapkan Sistem Terjemahan Otomatis di Dalam Chat

jpnn.com - WhatsApp tengah menyiapkan sistem terjemahan otomatis yang bekerja langsung di dalam percakapan.

Informasi itu pertama kali diungkap oleh WABetaInfo, yang kerap membocorkan fitur-fitur baru sebelum dirilis luas.

Dalam versi beta terbaru untuk iOS, WhatsApp diketahui sedang mengembangkan kemampuan menerjemahkan pesan secara otomatis hingga ke lebih dari 20 bahasa.

Baca Juga: WhatsApp Mempermudah Orang Tua Memantau Akun Anak

Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang mengharuskan pengguna memilih pesan lalu mengetuk opsi “Terjemahkan”, fitur anyar ini dirancang untuk bekerja tanpa banyak interaksi.

Pengguna cukup mengaktifkan opsi terjemahan otomatis di pengaturan obrolan, lalu memilih bahasa sumber dan tujuan.

Setelah itu, setiap pesan yang masuk bisa langsung ditampilkan dalam versi terjemahan.

Menariknya, WhatsApp tetap mempertahankan standar privasi.

Proses penerjemahan dilakukan secara lokal di perangkat dengan memanfaatkan API milik Apple, sehingga pesan tidak perlu dikirim ke server eksternal.