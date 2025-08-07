menu
WhatsApp Merilis Fitur Baru Antipenipuan

Fitur baru Whatsapp antipenipuan Foto: ilustrasi/dokumentasi JPNN

jpnn.com, JAKARTA - WhatsApp meluncurkan sejumlah fitur perlindungan baru untuk mendeteksi dan mencegah tindakan penipuan.

"WhatsApp terus memperkuat perlindungan pengguna dengan menambahkan lapisan keamanan baru yang mendukung teknologi machine learning dalam mendeteksi dan memblokir akun penipuan secara massal," kata WhatsApp dalam keterangannya, Kamis (7/8).

Fitur-fitur perlindungan WhatsApp antara lain kartu konteks, kemudahan dalam memblokir dan melaporkan pesan mencurigakan.

Lalu, fitur untuk heningkan penelepon tak dikenal, serta pengaturan privasi yang memberi pengguna kendali atas siapa saja yang dapat menambahkan saya ke grup.

WhatsApp kini menampilkan pemberitahuan keamanan saat pengguna dimasukkan ke grup mencurigakan oleh orang di luar kontaknya.

Pengguna akan mendapatkan informasi penting mengenai grup tersebut serta tips untuk menjaga keamanannya.

Selanjutnya, pengguna dapat langsung keluar dari grup tanpa perlu membuka percakapan.

Jika pengguna merasa mengetahui grup tersebut, percakapan bisa dibuka untuk mendapatkan konteks lebih lanjut.

