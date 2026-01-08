menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Smart Techno » WhatsApp Merilis Fitur Baru di Chat Grup, Simak Nih

WhatsApp Merilis Fitur Baru di Chat Grup, Simak Nih

WhatsApp Merilis Fitur Baru di Chat Grup, Simak Nih
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi fitur baru chat grup WhatsApp. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - WhatsApp kembali memperkuat fungsi obrolan grup dengan meluncurkan serangkaian fitur baru yang dirancang untuk membuat komunikasi makin rapi, ekspresif, dan terorganisir.

Pembaruan menyasar kebutuhan pengguna yang kian sering memanfaatkan grup untuk beragam aktivitas, mulai dari urusan kerja hingga perencanaan acara santai.

“Hari ini kami memperkenalkan fitur baru yang membuat terus terhubung dan mengekspresikan diri di obrolan grup menjadi lebih baik,” ungkap WhatsApp dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (8/1).

Baca Juga:

Salah satu fitur utama yang diperkenalkan adalah tag anggota. Melalui fitur itu pengguna dapat memberi label peran pada diri mereka sendiri di setiap grup, seperti admin, koordinator, atau peran lain sesuai kebutuhan.

Menariknya, tag bisa disesuaikan untuk tiap grup, sehingga memudahkan anggota lain memahami konteks dan peran masing-masing dalam percakapan.

WhatsApp juga menghadirkan stiker teks, fitur yang memungkinkan pengguna mengubah teks menjadi stiker langsung dari kolom pencarian stiker.

Baca Juga:

Stiker tersebut dapat disimpan ke dalam paket stiker pribadi tanpa perlu dikirim terlebih dahulu ke ruang obrolan, membuat ekspresi dalam chat menjadi lebih praktis dan personal.

Tak kalah penting, tersedia pula fitur pengingat acara. Pengguna kini bisa membuat pengingat bagi seluruh anggota grup saat merencanakan sebuah acara, baik pertemuan tatap muka maupun panggilan daring.

WhatsApp kembali memperkuat fungsi obrolan grup dengan meluncurkan serangkaian fitur baru yang dirancang untuk membuat komunikasi makin rapi dan ekspresif

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI