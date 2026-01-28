menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Smart Techno » WhatsApp Punya Lapisan Perlindungan Ekstra Lewat Fitur Strict Account Settings

WhatsApp Punya Lapisan Perlindungan Ekstra Lewat Fitur Strict Account Settings

WhatsApp Punya Lapisan Perlindungan Ekstra Lewat Fitur Strict Account Settings
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi fitur keamanan baru WhatsApp. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Meta kembali memperkuat aspek keamanan di WhatsApp lewat kehadiran fitur anyar bernama Strict Account Settings.

Fitur dirancang sebagai lapisan perlindungan ekstra untuk menekan risiko serangan siber, terutama dari pihak tak dikenal yang kerap menyasar pengguna lewat pesan, panggilan, maupun tautan berbahaya.

Strict Account Settings bekerja dengan mengunci sejumlah fungsi WhatsApp ke pengaturan yang lebih privat.

Baca Juga:

Saat fitur diaktifkan, WhatsApp akan otomatis memblokir file dan lampiran dari pengirim tak dikenal, sekaligus membisukan panggilan dari nomor yang tidak tersimpan di kontak.

Tak hanya itu, pratinjau tautan juga dinonaktifkan untuk mencegah jebakan phishing.

Sistem akan membatasi pesan dalam jumlah besar dari akun asing, sehingga potensi spam bisa ditekan sejak awal.

Baca Juga:

Perlindungan diperkuat dengan aktivasi otomatis verifikasi dua langkah serta notifikasi keamanan jika kode keamanan kontak berubah.

Dalam mode tersebut, visibilitas informasi akun juga dipersempit. Status “last seen”, status online, foto profil, hingga kolom “about” hanya bisa dilihat oleh kontak pengguna.

Meta kembali memperkuat aspek keamanan di WhatsApp lewat kehadiran fitur anyar bernama Strict Account Settings.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI