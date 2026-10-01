WhatsApp Rilis Fitur Kontrol Orang Tua untuk Lindungi Anaknya

jpnn.com, JAKARTA - WhatsApp akhirnya memperkenalkan fitur kontrol orang tua untuk memantau anak remajanya di layanan aplikasi pesan instan tersebut.

Fitur baru memungkinkan orang tua dan remaja mengatur pengalaman penggunaan WhatsApp secara bersamaa.

"Hari ini kami memperkenalkan kendali orang tua untuk remaja - satu set fitur opsional yang fleksibel yang bisa disiapkan orang tua dan remaja bersama-sama untuk membantu keluarga memilih pengalaman WhatsApp yang tepat bagi mereka," tulis pernyataan WhatsApp yang diterima, Kamis.

Lewat fitur kontrol baru itu, WhatsApp memungkinkan orang tua untuk memilih pengaturan privasi yang tepat bagi remajanya.

Semisal siapa yang dapat melihat foto profil sang remaja atau siapa yang menambahkan mereka ke grup.

Jika remaja ingin mengubah pengaturan tersebut, mereka perlu persetujuan orang tua melalui PIN yang diatur oleh orang tua.

Orang tua juga bakal menerima notifikasi ketika remajanya bergabung atau keluar dari sebuah grup.

Dengan demikian orang tua bisa mengetahui siapa saja yang berhubungan dengan sang buah hati di aplikasi pesan instan itu.