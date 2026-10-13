WhatsApp Siapkan Fitur Baru, Cara Kerjanya Mirip Telegram
jpnn.com - WhatsApp dikabarkan tengah menyiapkan fitur baru yang dapat memudahkan saat melakukan pengiriman pesan.
Fitur yang disebut penjadwalan pesan itu memungkinkan pengguna menentukan kapan sebuah pesan akan dikirim, sehingga komunikasi bisa dilakukan dengan lebih praktis dan terencana
Menurut warta Engadget pada Senin, WaBetaInfo mendapati fitur tersebut pada versi beta WhatsApp untuk Android.
Fitur penjadwalan pesan yang muncul dalam pembaruan WhatsApp beta untuk Android versi 2.26.8.11 cara kerjanya mirip dengan fitur yang telah dihadirkan di aplikasi Telegram.
Pengguna dapat mengakses fitur itu dengan mengetuk dan menahan tombol kirim untuk memunculkan opsi dialog di bagian bawah layar, yang memungkinkan pengguna memilih tanggal dan waktu pengiriman pesan.
Selain itu, tersedia bagian khusus untuk mengelola pesan terjadwal sebelum dikirimkan.
Pesan terjadwal akan terkirim pada waktu yang telah ditentukan bahkan jika perangkat dalam keadaan luring.
Semisal pesan lainnya, pesan terjadwal di WhatsApp bisa mencakup teks, tautan, foto, dan video serta terlindung oleh enkripsi ujung-ke-ujung.
WhatsApp dikabarkan tengah menyiapkan fitur baru yang dapat memudahkan saat melakukan pengiriman pesan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pengumuman Penting dari WhatsApp Bagi Pengguna Ponsel Android atau iOS Jadul
- WhatsApp Rilis Fitur Kontrol Orang Tua untuk Lindungi Anaknya
- Yamaha DM5 Series Masuk Indonesia, Usung Layar 13,3 Inci dan Glass Keys
- Polda Jabar Tangkap Pemuda yang Jual Data Pribadi Menteri ESDM Bahlil di Telegram
- YouTube, Lazada, & Blibli Masuk Radar, Disebut Platform Berisiko Tinggi bagi Anak, Waspada
- Tradisi Bertemu Teknologi, Ciamsi Digital Pantjoran PIK Bisa Kirim Nasihat ke WhatsApp