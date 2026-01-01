WhatsApp Tambah Efek Visual dan Stiker pada Awal Tahun

jpnn.com - WhatsApp memanfaatkan momentum libur awal tahun dengan menghadirkan serangkaian fitur baru yang dirancang memperkuat suasana perayaan.

Aplikasi pesan instan milik Meta itu tak hanya fokus pada komunikasi, tetapi juga pengalaman visual dan interaksi yang lebih ekspresif.

WhatsApp merilis paket stiker khusus bertema Tahun Baru. Stiker-stiker dirancang untuk mengekspresikan kegembiraan, harapan, dan semangat baru.

Diharapkan pengguna tak perlu lagi mencari gambar ucapan di luar aplikasi.

Penyegaran juga hadir pada fitur panggilan video dengan efek visual seperti kembang api, konfeti, hingga animasi bintang secara real-time saat panggilan berlangsung.

Efek tersebut menjadi pelengkap momen hitung mundur, membuat layar panggilan terasa lebih hidup dan interaktif.

Tak hanya di panggilan video, animasi konfeti juga muncul pada fitur reaksi obrolan.

Ketika pengguna memilih emoji konfeti sebagai reaksi pesan, animasi khusus akan ditampilkan, memberi sentuhan meriah pada ucapan dan percakapan.