WhatsApp Tambah Fitur Tag & Stiker Teks di Chat Grup

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi layanan instan, WhatsApp meluncurkan fitur baru pada chat grup di platformnya.

Fitur baru itu untuk mempermudah pengguna dalam berkomunikasi, mengekspresikan diri, dan mengatur aktivitas bersama.

"Hari ini kami memperkenalkan fitur baru yang membuat terus terhubung dan mengekspresikan diri di obrolan grup menjadi lebih baik," kata WhatsApp dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Fitur baru yang diperkenalkan WhatsApp, yakni tag anggota, yang memungkinkan pengguna memberi label peran pada diri sendiri di setiap grup.

Fitur itu membantu anggota grup lain memahami peran masing-masing pengguna dalam percakapan dan dapat disesuaikan untuk setiap grup.

Aplikasi besutan Meta itu menambahkan fitur stiker teks, yang memungkinkan pengguna mengubah teks menjadi stiker melalui kolom pencarian stiker, serta langsung menyimpannya ke dalam paket stiker tanpa harus mengirimkannya terlebih dahulu ke dalam obrolan.

Selain itu, terdapat fitur pengingat acara yang memungkinkan pengguna membuat pengingat bagi anggota grup saat membuat acara.

Fitur itu bertujuan membantu pengguna agar tidak lupa menghadiri acara, baik berupa pertemuan langsung maupun panggilan daring.