WhatsApp Uji Indikator Titik Hijau, Kini Lebih Mudah Tahu Kontak Sedang Online

jpnn.com, JAKARTA - WhatsApp kembali mengembangkan fitur baru yang memudahkan pengguna mengetahui apakah seseorang sedang aktif di aplikasi.

Kali ini, platform perpesanan tersebut mulai menguji indikator berbentuk titik hijau yang muncul saat sebuah kontak sedang online.

Fitur lebih dahulu hadir untuk pengguna Android versi beta dan kini mulai diuji pada perangkat iPhone melalui WhatsApp beta versi 26.26.10.72.

Saat kontak sedang aktif, pengguna akan melihat lingkaran kecil berwarna hijau di sudut kanan bawah foto profil.

Penanda tersebut bekerja secara real-time, sehingga akan otomatis menghilang ketika kontak sudah tidak lagi menggunakan WhatsApp.

Untuk sementara, indikator online ini baru bisa ditemukan di halaman Info Kontak setelah pengguna mengetuk foto profil seseorang.

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WhatsApp belum menghadirkannya di daftar chat maupun halaman percakapan utama.

Meski memberikan informasi aktivitas secara lebih praktis, WhatsApp tetap mempertahankan aspek privasi.