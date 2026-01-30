WHB Academy, Berdayakan Tenaga Lokal dan Bantu Korban Bencana di Sumatra
jpnn.com, JAKARTA - Wong Hang Bersaudara (WHB) bersama PT Akarsa Garment Indonesia resmi meluncurkan inisiatif sosial bertajuk WHB Academy.
Peluncuran tersebut kelanjutan dari semangat kampanye sosial #MenjahitHarapanKembali yang telah berjalan sebelumnya.
Program tersebut sebelumnya dirancang sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana di Tanah Air.
Namun, kini, WHB Academy bergerak menjadi gerakan nyata dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal yang memadukan nilai kemanusiaan dengan keberlanjutan industri.
Melalui program ini, ratusan tenaga kerja lokal di kawasan industri PT Akarsa Garment Indonesia direkrut untuk bergabung.
Para pekerja tersebut mendapatkan pelatihan keterampilan menjahit intensif atau upskilling.
Pelatihan tersebut dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi para peserta menuju level profesional.
Dalam prosesnya, para peserta tidak hanya mempelajari teknik produksi tekstil dan penjahitan modern secara teknis.
