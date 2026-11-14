Whisnu Santika Hingga KPR Ramaikan JBL Sound Fest 2026
jpnn.com, JAKARTA - Pergelaran JBL Sound Fest 2026 digelar di Taman Kota Peruri, Blok M, Jakarta Selatan pada hari ini, Sabtu (14/11).
Memadukan hiburan musik dengan gaya hidup sehat, festival yang diadakan oleh JBL itu menghadirkan dua program utama sepanjang hari yakni Movement Program dan Music Program.
JBL Sound Fest 2026 dimulai sejak pagi hari dengan sesi kebugaran di dua area berbeda, yaitu Main Stage dan JBL Sound Studio.
Pada sesi pagi di Main Stage, pengunjung dapat mengikuti Mat Pilates Session bersama Nadya Rudianto pada pukul 06.00 WIB, dilanjutkan dengan Yoga Session bersama Pishiyoga pukul 07.00 WIB, serta ditutup dengan Zumba Session bersama Zin FTL pada pukul 08.00 WIB.
Sementara itu, di area JBL Sound Studio, tersedia pengalaman berolahraga unik menggunakan perangkat audio nirkabel melalui Silent Yoga with JBL Headphones bersama Migi Parahita (06.30 WIB) dan Silent Cardio Dance with JBL Headphones bersama Laila Munaf & Wulan (07.30 WIB).
Memasuki siang hari, suasana beralih ke program musik dan lokakarya kreatif dengan dibukanya gerbang Music Pass pada pukul 12.30 WIB.
Di JBL Sound Studio 2026, pengunjung berkesempatan mengikuti sesi edukatif seperti Collective Songwriting Experience bersama duo musisi Endah N Rhesa pada pukul 13.15 WIB, serta DJ Workshop bersama Yups by Tonehead pada pukul 14.45 WIB.
Kemeriahan di Main Stage dimulai pada pukul 13.00 WIB lewat ajang kompetisi JBL Sound’s DJ Battle, B-Boy Battle, dan Beatbox Battle.
Setelah itu, panggung utama bakal diisi oleh deretan musisi papan atas tanah air secara bergantian hingga malam hari.
Pergelaran JBL Sound Fest 2026 digelar di Taman Kota Peruri, Blok M, Jakarta Selatan pada hari ini, Sabtu (14/11).
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