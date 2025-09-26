menu
White Shoes & The Couples Company Rilis Ulang Vinyl Album Vakansi
White Shoes & The Couples Company. Foto: Dok. WSATCC/demajors

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik asal Jakarta, White Shoes & The Couples Company merilis ulang Album Vakansi dalam bentuk vinyl atau piringan hitam.

Sempat dirilis dalam format vinyl pada 2012 melalui label rekaman Minty Fresh, asal Chicago, Amerika Serikat, album tersebut kini dirilis lewat kerja sama dengan label rekaman demajors

Pada saat rilis pertama, sekitar 500 kopi vinyl Album Vakansi diboyong ke Indonesia dari Amerika Serikat untuk didistribusikan kepada penikmat musik dan penggemar. Demajors merupakan salah satu label rekaman yang ikut mendistribusikan.

Kini, White Shoes & The Couples Company membuka prapesan Album Vakansi untuk para penggemar.

Pre-order vinyl Album Vakansi dibuka mulai 25 September 2025 pukul 10:00 WIB, dan akan berakhir pada 27 September 2025 pukul 23:59 WIB, dibanderol dengan harga Rp450,000 hanya melalui situs resmi demajors.

Adapun kuota pre-order vinyl terbatas dan jendela pre-order dapat ditutup lebih cepat jika kuota sudah habis.

Genap 10 tahun pascarilis Album Vakansi, album kedua dari White Shoes & The Couples Company itu berisikan 13 track yang menjadi penanda penting dalam kiprah bermusik.

Dalam rangka perayaan 10 tahun Album Vakansi, White Shoes & The Couples Company akan membawakan secara langsung di Synchronize Fest pada Jumat, 3 Oktober 2025.

