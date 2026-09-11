Whitesky Group Bawa Kekuatan Market Indonesia ke Forum AAM Hong Kong

jpnn.com, JAKARTA - Founder dan CEO Whitesky Group Denon Prawiraatmadja diundang sebagai satu-satunya pembicara dari Indonesia dalam rangkaian forum Advanced Air Mobility di Hong Kong.

Dalam forum tersebut, Whitesky Group membawa kekuatan pasar korporasi Indonesia sebagai salah satu modal dalam mendorong komersialisasi electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL) di kawasan Asia.

Whitesky memiliki akses terhadap tidak kurang dari 2.800 korporasi dari berbagai sektor di Indonesia.

Bagi perusahaan, basis tersebut bukan hanya customer database, tetapi bisa menjadi demand platform untuk mengembangkan model komersial AAM.

“Technology can be developed anywhere, but commercialization requires real customers and real use cases. Indonesia already has that demand. (Teknologi dapat dikembangkan di mana saja, namun komersialisasi membutuhkan pelanggan nyata dan kasus penggunaan nyata. Indonesia sudah memiliki permintaan tersebut),” ujar Denon.

Kebutuhan mobilitas korporasi Indonesia memiliki karakter yang beragam. Perusahaan pertambangan menghadapi kebutuhan akses ke wilayah operasi. Kawasan industri membutuhkan mobilitas antar lokasi.

Sektor pariwisata membutuhkan akses yang lebih cepat ke berbagai destinasi, sementara perusahaan di pusat bisnis membutuhkan konektivitas dengan airport dan regional economic hubs.

Whitesky melihat pola perjalanan tersebut sebagai existing mobility demand. Artinya, eVTOL tidak harus menciptakan perjalanan baru dari nol.