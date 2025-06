Widi Mulia Sepanggung dengan Anak dalam Teater Kirithra: Tale of the First Dew

jpnn.com, JAKARTA - Rumah parfum artisan Saff & Co. menggelar pertunjukan teater bertajuk Kirithra: Tale of the First Dew. Pertunjukan spesial tersebut digelar dalam momen peluncuran koleksi parfum terbarunya, Kirithra. Dibintangi aktris Widi Mulia dan putrinya, Widuri Puteri, pertunjukan ini menyampaikan pesan yang sarat akan cinta, alam, dan harmoni. Baca Juga: Widi Mulia Kembali Main Film Horor, Terlibat Iblis Dalam Kandungan 2: Deception Keduanya berperan dalam cerita yang menggambarkan perjalanan Melissa, dewi dalam mitologi Yunani yang dikenal sebagai ratu lebah. Melissa melambangkan perawatan dan harmoni antara manusia dan alam, tema yang sejalan dengan nilai-nilai Kirithra. “Kami memilih Widi Mulia dan Widuri Puteri sebagai The Muse yang merepresentasikan nilai-nilai Kirithra,” kata Santi Tan selaku Co-Founder Saff & Co. di Jakarta, baru-baru ini. Baca Juga: Widi Mulia Antusias Kembali Main Film Horor, Kali Kedua Sejak Debut Kehadiran komunitas Jaksical dalam pementasan juga menambah dimensi pertunjukan, yang menyoroti pentingnya kolaborasi lintas industri. Visual karya acara ini diproduksi oleh tab Space, studio kreatif yang memberdayakan seniman disabilitas, menunjukkan komitmen Saff & Co. terhadap inklusivitas.