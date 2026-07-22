Widodo Beber Target Rahasia PSIS Semarang

jpnn.com - YOGYAKARTA - Pelatih PSIS Semarang Widodo Cahyono Putro memasang target tinggi selama pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta.

Juru taktik Mahesa Jenar itu ingin seluruh pemain mengalami peningkatan signifikan agar siap menghadapi ketatnya persaingan Championship 2026/2027.

Widodo menegaskan, fokus utama dalam TC bukan hanya membangun kondisi fisik.

Dia juga membidik peningkatan pemahaman taktik serta membentuk mental bertanding pemain agar tetap mampu menjalankan instruksi meski berada di bawah tekanan sepanjang pertandingan.

"Target kami memang meningkatkan fisik. Namun, bukan berarti hanya latihan fisik. Kami juga ingin meningkatkan pemahaman taktik dan mental pemain supaya tetap bisa menjalankan instruksi pelatih ketika sudah kelelahan," ujar Widodo.

Pelatih berusia 55 tahun itu menilai hasil uji coba melawan Persebaya Surabaya menjadi gambaran positif perkembangan timnya.

Meski sempat tertinggal dua gol, PSIS mampu bangkit dan mengakhiri laga dengan skor imbang 2-2.

Menurut Widodo, kebangkitan tersebut tidak lepas dari mental bertanding para pemain serta kontribusi pemain pengganti yang mampu mengubah jalannya pertandingan.