Widyawati dan Slamet Rahardjo Dipertemukan Lewat Cinta Lama Babak Kedua
jpnn.com, JAKARTA - Dua aktor legendaris Tanah Air, Widyawati dan Slamet Rahardjo dipertemukan dalam film Cinta Lama Babak Kedua (CLBK).
Film bergenre romantis itu mengangkat kisah cinta yang belum usai antara karakter yang diperankan oleh Widyawati serta Slamat Rahardjo, yakni Eyang Sita dan Akung Abi.
Widyawati mengungkapkan bahwa film tersebut memiliki cerita yang menarik dan dekat dengan banyak orang.
Meski tidak persis seperti yang dialami oleh karakter Eyang Sita dan Akung Abi, tetapi menurutnya, fenomena CLBK bukan suatu yang baru.
"Menarik. Sangat menarik. Karena ini relate ya, pasti ada beberapa orang yang seperti ini. Meskipun tidak persis seperti ini, tapi pasti ada orang adalah CLBK ini," kata Widyawati di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (20/6).
Namun, aktris berusia 75 tahun itu mengaku tidak pernah berada di fase CLBK seperti yang dialami oleh karakternya dalam film Cinta Lama Babak Kedua.
"Kebetulan enggak. Saya enggak ada CLBK soalnya. Sudah yang sudah lewat, lewat saja," tuturnya.
Soal adu akting dengan Slamet Rahardjo sendiri, Widyawati mengaku tidak kesulitan membangun chemistry.
Dua aktor kawakan tanah Air, Widyawati dan Slamet Rahardjo dipertemukan dalam film Cinta Lama Babak Kedua (CLBK).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Doakan Kesembuhan Tio Pakusadewo, Widyawati Akui Pantau Kondisinya Lewat Grup
- Penjelasan Bunda Kasus Mahasiswi Tewas di Apartemen, 6 Orang Terlibat, Ya Ampun
- Erros Kanan
- Teruntuk Ray Sahetapy, Slamet Rahardjo: Kamu Orang Baik
- Widyawati Bocorkan Barang Yang Wajib Dia Bawa, Oh Ternyata
- Cantik dan Menawan di Usia 73, Widyawati Ungkap Rahasianya