WIG Culinary Festival 2026 Angkat Kekayaan Kuliner Nusantara Sebagai Daya Tarik Pariwisata

jpnn.com, JAKARTA - Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) menghadirkan Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) Culinary Festival 2026 pada 7 Oktober–1 November 2026 yang digelar di 34 pusat perbelanjaan di berbagai wilayah Indonesia.

Acara ini merupakan kolaborasi strategis antara WIG dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) yang didukung oleh Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai main bank partner.

“Melalui WIG Culinary Festival 2026, kami ingin menghadirkan kekayaan kuliner Nusantara lebih dekat dengan masyarakat agar kuliner Nusantara tidak hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat tertentu, tetapi juga dikenal dan dihargai sebagai bagian dari warisan budaya serta menjadi daya tarik pariwisata Indonesia," ujar Vita Datau Pendiri dan Ketua Indonesia Gastronomy Network.

"Kekayaan gastronomi memegang peranan penting dalam membentuk sekaligus memperkuat identitas budaya Indonesia. Di balik setiap hidangan yang disajikan, tersimpan ragam cerita mulai dari asal-usul bahan pangan, teknik pengolahan, hingga tradisi dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun,” imbuhnya.

Mengangkat tema From Local Roots to Global Recognition, festival ini menjadi kelanjutan rangkaian WIG 2026 yang sebelumnya telah digelar di Solo dan Yogyakarta pada 26 September–4 Oktober 2026.

Festival ini mengajak masyarakat mengenal kekayaan gastronomi Nusantara sebagai warisan budaya sekaligus daya tarik pariwisata Indonesia.

Baca Juga: Keseruan Alfamart Run 2026 Masih Berlanjut Lewat Unboxing Challenge Goodie Bag 50 Kg

Pembukaan WIG Culinary Festival 2026 berlangsung di Kota Kasablanka, Jakarta, dengan menghadirkan kolaborasi bersama Festival Kuliner D'Kambodja Heritage by Anne Avantie yang mengangkat kekayaan kuliner khas Semarang dan kawasan Joglosemar, yang mencakup Yogyakarta, Solo, dan Semarang.

Adapun penggunaan bahan pangan lokal, teknik pengolahan, serta pengetahuan yang diwariskan lintas generasi.