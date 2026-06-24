Wignyo Prasetyo: Presiden Prabowo Ingin Bawa Kejayaan Bangsa Lewat Program MBG

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu pemrakarsa 98 Resolution Network Wignyo Prasetyo menilai desakan tentang penghentian program Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah tuntutan dari segelintir kalangan yang tidak memiliki visi bangsa.

Menurut Wignyo, pihak yang menyuarakan penghentian MBG itu tidak melihat visi besar yang tengah diwujudkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Mereka tidak mau melihat apa yang dikehendaki Presiden Prabowo di mana bangsa ini sedang menuju zaman keemasan 2045," kata Wignyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta (24/6/2026).

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Wignyo meyakini Presiden Prabowo sangat paham bahwa bangsa ini harus mencetak generasi yang cerdas dan sehat bahwa untuk menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, katanya, negara harus menjamin nutrisi yang baik bagi anak-anak saat ini yang akan menjadi generasi mendatang.

"Presiden Prabowo mencanangkan program MBG ini agar negara dapat menjamin gizi yang baik untuk anak-anak kita sejak dini," ujarnya.

Wignyo menekankan Presiden Prabowo sudah melihat jauh ke depan bahwa generasi yang sehat dan cerdas tidak mungkin dicapai jika Indonesia masih menghadapi berbagai masalah kesehatan pada anak-anak. Menurut eksponen aktivis 1998 itu, sekitar 9 juta anak mengalami tengkes stunting, sedangkan 4,5 juta balita menderita gizi buruk.

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Selain itu, sekitar 65 persen anak sekolah tidak sarapan. "Kondisi-kondisi seperti inilah yang akan menjadi penghambat pembangunan SDM unggul kelak di tahun-tahun ke depan, dan Presiden Prabowo mengerti benar itu," ujar Wignyo.

Wignyo menilai MBG merupakan program yang sudah tepat. MBG, katanya, adalah cara negara memperbaiki gizi anak-anak bangsa melalui pemberian nutrisi.