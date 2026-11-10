Wijaya80 Hidupkan Lagi Cinta Sudah Lewat, Tora Sudiro Ikut Terlibat

jpnn.com, JAKARTA - Wijaya80 menghadirkan interpretasi baru dari Cinta Sudah Lewat, lagu ciptaan Yovie Widianto yang sebelumnya dibawakan Kahitna pada 2003.

Dalam lagu tersebut, Wijaya80 memadukan karakter musik khas dengan nuansa nostalgia dan menghadirkan perspektif baru tanpa menghilangkan esensi dari karya aslinya.

Kesempatan membawakan ulang Cinta Sudah Lewat bermula dari penampilan Wijaya80 di konser Miliaran Cinta pada 2025 lalu, dan menuai banyak reaksi positif dari publik di jagat media sosial TikTok dan Instagram, hingga berlanjut menjadi kolaborasi langsung bersama Yovie Widianto.

Sebagai produser, Erikson mengakui bahwa mengaransemen ulang lagu yang telah dikenal luas menjadi tantangan tersendiri.

Dia ingin menghadirkan karakter Wijaya80 tanpa menghilangkan identitas musik yang telah melekat pada lagu tersebut.

"Sempat meragukan diri sendiri, apakah ketika diaransemen ulang lagunya akan berubah. Tapi kita harus percaya sama diri sendiri dan gaya musik kita. Mas Yovie juga mempercayakan lagu ini untuk kita bawakan, dan untungnya beliau suka,” ungkap Erikson.

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Dalam proses aransemen, Wijaya80 mempertahankan nuansa piano retro yang mengingatkan pada versi sebelumnya, lalu memadukannya dengan elemen suara dan pendekatan produksi yang lebih modern.

Menurut Hezky, tantangannya adalah memasukkan karakter musik Wijaya80 tanpa mengubah kekuatan melodi dan lirik yang menjadi identitas Cinta Sudah Lewat.