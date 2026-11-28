Wika Salim dan Max Adam Mendaftarkan Permohonan Nikah di KUA Kebayoran Baru
jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pendangdut Wika Salim. Pasalnya, dia bakal menikah dengan kekasihnya, Max Adam Kamil.
Kabar itu dikonfirmasi oleh Kepala KUA Kebayoran Baru Riswanto.
Dia menuturkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan menikah dari Wika Salim dan Max Adam Kamil.
"Kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru ingin menyampaikan bahwa adanya permohonan kehendak nikah yang disampaikan untuk pernikahan antara Max Adam Kamil dengan Saudari Wika Febrina Putri yang insyaallah akan diselenggarakan di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru," ujar Riswanto di kantor KUA Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (27/11).
Dia mengungkapkan bahwa permohonan pernikahan itu telah didaftarkan pada awal 2 November 2026.
Namun, pendaftaran itu tak didaftarkan langsung oleh Wika Salim maupun sang calon suami
"Untuk proses pendaftaran, dari keduanya memberikan kuasa untuk bisa menyampaikan permohonan kehendak kedua mempelai untuk nikah di KUA Kecamatan Kebayoran Baru," ucap Riswanto.
Akan tetapi, dia belum mengungkapkan kapan pelantun Lagi Pengen itu bakal melangsungkan pernikahannya dengan Max Adam Kamil.
Kabar bahagia datang dari pendangdut Wika Salim. Pasalnya, dia bakal menikah kekasihnya, Max Adam Kamil.
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