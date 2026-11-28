Wika Salim dan Max Adam Segera Nikah, Ini Buktinya
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Wika Salim dikabarkan akan segera menikah dengan kekasihnya, Max Adam.
Sebab, keduanya ternyata telah mendaftarkan permohonan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Kabar tersebut bahkan telah dikonfirmasi oleh Kepala KUA Kebayoran Baru, Riswanto dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.
"Adanya permohonan kehendak nikah yang disampaikan untuk pernikahan antara Max Adam Kamil dengan Saudari Wika Febrina Putri," kata Riswanto.
Menurutnya, Wika Salim dan Max Adam mendaftarkan permohonan nikah pada 2 November 2026 lalu.
Adapun permohonan tersebut didaftarkan melalui wakil yang diberikan kuasa oleh pasangan selebritas tersebut.
"Untuk permohonan antara keduanya, sudah kami terima, permohonannya sebagai permohonan kehendak nikah," jelasnya.
Meski demikian, pihak KUA belum bisa membeberkan tanggal akad nikah Wika Salim dan Max Adam.
Penyanyi dangdut Wika Salim dikabarkan akan segera menikah dengan kekasihnya, Max Adam.
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