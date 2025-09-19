Wika Salim Datangi Polda Metro Jaya, Ini Agendanya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Wika Salim mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Kamis (18/9).

Kedatangannya dan kuasa hukum ternyata untuk menjalani agenda mediasi dengan mantan manajer, Irma Hidayat, terkait kasus dugaan penggelapan uang.

"Kami bersama Neng bersama Mas Kris juga, tim kuasa hukum dari Neng Wika menghadiri undangan untuk mediasi dengan mantan manajer," kata kuasa hukum Wika Salim, Sandy Arifin dilansir Antara.

Pihak Wika Salim tidak membeberkan jumlah uang yang diduga digelapkan oleh Irma Hidayat.

Menurutnya, Wika Salim sejak awal ingin kasus tersebut diselesaikan secara musyawarah.

"Dari awal, kami juga maunya diselesaikan dengan musyawarah karena pernah kerja sama. Nanti kita lihat hasilnya," beber Sandy Arifin.

Sementara itu, Wika Salim mengatakan ini merupakan pertemuan pertama dengan mantan manajer.

Adapun dirinya melaporkan kasus dugaan penggelapan dana tersebut pada Januari 2025 lalu.