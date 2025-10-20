Wikipedia Mulai Sepi! AI dan TikTok Kini Jadi ‘Guru’ Baru Dunia Maya
jpnn.com, JAKARTA - Selama dua dekade, Wikipedia jadi “guru besar” dunia maya — tempat jutaan orang mencari jawaban atas segala hal. Namun, kini sang ensiklopedia daring itu mulai terasa sepi.
Data terbaru menunjukkan lalu lintas pengunjung Wikipedia turun sekitar delapan persen dalam setahun terakhir.
Angka yang tampak kecil, tetapi cukup mengguncang raksasa pengetahuan yang selama ini jadi acuan dunia.
Menurut Marshall Miller dari Wikimedia Foundation, penurunan itu bukan karena orang tiba-tiba berhenti haus akan pengetahuan, melainkan karena cara orang mencari informasi sudah berubah.
“Banyak pengguna kini mendapat jawaban langsung dari fitur AI generatif di mesin pencari, tanpa perlu mengklik tautan sumber seperti Wikipedia,” ungkap Miller dalam blog resminya.
Fenomena itu terasa nyata. Ketika seseorang bertanya pada ChatGPT, Gemini, atau Copilot, jawaban lengkap langsung muncul — tanpa perlu membuka halaman tambahan.
Sementara itu, generasi muda bahkan lebih memilih mencari info lewat TikTok atau Instagram, bukan Google apalagi Wikipedia.
Namun, Miller menegaskan Wikipedia tak melihat ini sebagai ancaman, melainkan sinyal perubahan.
