jpnn.com, JAMBI - Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Perluasan MBG ke kawasan 3T itu juga menyasar daerah terpencil, kepulauan, dan wilayah dengan angka stunting (tengkes) tinggi.

Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan hingga saat ini terdapat sekitar 3.400 lokasi yang telah masuk tahapan verifikasi dan validasi sebagai bagian dari persiapan perluasan jangkauan Program MBG.

Mas Dar -panggilan akrabnya- menyebut perluasan MBG ke wilayah yang sulit dijangkau membutuhkan persiapan lebih cermat agar pelaksanaannya dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Totalnya dari mulai yang Indonesia Timur 480, Indonesia Tengah 980, termasuk yang terakhir ada 1.900 di Sumatera sama Jawa, totalnya sekitar 3.400 sekarang sudah masuk tahap verifikasi dan validasi," ujar Mas Dar saat melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).

Mas Dar menjelaskan proses verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi, kebutuhan penerima manfaat, serta kelayakan pelaksanaan program.

Oleh karena itu, BGN tidak mau terburu-buru mengaktifkan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan tantangan di masing-masing daerah.

Menurut Mas Dar, wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi harus mendapatkan prioritas karena memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan atau kawasan aglomerasi.